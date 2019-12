Porto Alegre Cortejo de Papais Noéis e Noeletes desfila pela Orla Moacyr Scliar

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2019

Primeiro desfile ocorreu na manhã desta quarta-feira. Foto: Luciano Lanes/PMPA Orla recebe cortejo.(Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

Nem o calor de mais 30º graus na capital gaúcha diminuiu o ânimo de mais de 30 Papais Noéis e Noeletes que desfilaram na manhã desta quarta-feira (25), na Orla Moacyr Scliar. Atração surpresa do Natal Alegre 2019 para comemorar a data, o cortejo partiu da Usina do Gasômetro, liderado por um Papai Noel ao comando de um Calhambeque vermelho. Um segundo cortejo está previsto para largar no final da tarde, às 17h, na Redenção, entre a árvore de Natal e a Fonte Iluminada.

Além do cortejo, o Natal na Redenção terá a apresentação do Grupo Show Fidaglos e Aristocratas, às 18h e, encerrando a programação de Natal no parque, às 20h, Cia Show 4. Todas as atividades são gratuitas. Ao longo de dezembro promovemos mais de 70 atividades, que agora serão coroadas com os cortejos natalinos. O público é muito bem-vindo para participar e registrar o momento”, diz o secretário municipal da Cultura, Luciano Alabarse.

A produção do Natal da Redenção é da Best Entretenimento, em parceria com Mario Alberto Kleinowski. O patrocínio é do Trilegal, Motormac e Cyrela.

O Natal Alegre 2019 tem patrocínio de Trilegal, Cyrela, Motormac, Center Shop, Aldo Magazine, OAB RS e Porto Alegre Airport. Conta com apoio de Acomac, Sindicov, Fenabrave, Abrasel, Convention Bureau, Sescon-RS, Sincopeças-RS, Fetransul, Sulpetro, Aehn, Lide, Adce, Setcergs, Agas, Seprogrs, Abrasce e Sinepe. A realização é do Sindilojas POA, CDL POA, Sistema Fecomércio, Sesc/Senac, Shopping Total, Sindha, ACPA e Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

