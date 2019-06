Cotado como possível saída, Everton retorna à Arena como destaque da Seleção

*Valéria Possamai

Principal jogador do Grêmio, Everton irá reecontrar a Arena na próxima quinta-feira (27). Desta vez não com a camisa 11 tricolor, mas levando às costas o número 19, do Brasil. Autor de dois gols nos últimos três jogos, o atacante chega como titular do ataque da Seleção em busca da classificação à próxima fase da Copa América.

O jogo pela disputa da quartas de final do torneio também soa em tom de despedida para os gremistas. As grandes atuações com a camisa do Brasil aumentam a visibilidade do atacante na vitrine do futebol mundial. Contudo, a direção do tricolor ainda não recebeu nenhuma proposta oficial pelo jogador, que já teve o nome relacionado no alvo do Manchester City, equipe de outros dois companheiros de Seleção, Gabriel Jesus e Fernandinho.

Antes de se apresentar ao técnico Tite, o jogador de 23 anos deixou o futuro em aberto em sua última entrevista no Grêmio, após a classificação pela Copa do Brasil, sobre o Juventude, e citou que se deixasse o time saíra com sentimento de dever cumprido. “É difícil falar agora. A gente sabe que com a Copa América ganha mais visibilidade, vou passar mais de um mês fora. Mas espero ficar mais um pouquinho, quem sabe. Se eu saísse agora, sairia de cabeça erguida. Eu pude colocar o meu nome na história do clube, que apostou em mim, e eu pude retribuir”, disse o atacante na ocasião.

Enquanto aguarda os próximos capítulos, o torcedor gremista terá a oportunidade de ver o Cebolinha desfilar seu futebol, ainda na Arena. E, o jogador já declarou que espera contar com o apoio de seus torcedores. “Com certeza a torcida do Grêmio vai nos apoiar bastante, o grupo vai ser bem recepcionado lá . Particularmente falando, fico muito feliz. Voltar com a Seleção em um campo que eu conheço de cor, sei cada metro quadrado daquele gramado. Espero ser feliz lá, como a gente foi feliz hoje aqui”, disse Everton após a goleada do Brasil por 5 a 0, em São Paulo.

A Seleção ainda aguarda a definição de seu adversário. A partida pelas quartas de final ocorre na quinta-feira, às 21h30, na Arena do Grêmio.

Leia mais: O Brasil perdeu para a França por 2 a 1 e se despediu da Copa do Mundo feminina

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: