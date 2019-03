Cogitado para assumir a diretoria da Ancine (Agência Nacional de Cinema), conforme antecipado pela coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, Cléber Teixeira é advogado e ex-assessor do deputado Alexandre Frota. Ele não tem conhecida atuação prévia no audiovisual, de acordo com profissionais da área.

