Agro Cotrijal apresenta sobras recordes aos associados

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2020

Ao apresentar os números do balanço de 2019, nas reuniões desta segunda-feira, 20/1, o presidente da Cotrijal, Nei César Manica, destacou que são fruto do esforço coletivo da “Família Cotrijal” Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Os associados que participam das reuniões de núcleo da Cotrijal estão muito satisfeitos. Em 2019, a cooperativa repetiu o excelente desempenho do ano anterior, fechando o faturamento em R$ 2,353 bilhões. A melhor notícia é que as sobras foram recordes, chegando a R$ 14,087 milhões, prova da eficiência administrativa da organização.

Ao apresentar os números do balanço de 2019, nas reuniões desta segunda-feira, 20/1, o presidente da Cotrijal, Nei César Manica, destacou que são fruto do esforço coletivo da “Família Cotrijal”. “Temos priorizado a eficiência na gestão e o resultado desse último ano é prova de que estamos no caminho certo. O mérito é conjunto”, afirmou.

Para o vice-presidente, Enio Schroeder, o fortalecimento da parceria entre produtor e cooperativa é essencial. “Juntos, podemos continuar avançando”, disse, convidando os associados a participarem das reuniões. “É momento para se inteirar das atividades da Cotrijal e efetivamente exercer seu papel de dono da organização”.

O primeiro encontro, na manhã desta segunda, 20/1, com o núcleo de Não-Me-Toque, envolveu cerca de 290 pessoas. À tarde, em Victor Graeff, o público chegou a mais de 120 pessoas. Para a noite desta segunda, está agendada reunião em Almirante Tamandaré do Sul.

As reuniões de núcleo seguem até quinta-feira, 23/1. Para o dia 30 de janeiro está marcada a Assembleia Geral Ordinária, às 14 horas, no Parque da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque.

CRONOGRAMA REUNIÕES DE NÚCLEO 2020:

20 de janeiro (segunda-feira)

10h30: núcleo de Não-Me-Toque, no Restaurante do Parque da Expodireto Cotrijal, envolvendo as comunidades de Arroio Bonito, Bom Sucesso, Colônia Saudades, Colônia Vargas, Costa do Colorado, Invernadinha, Linha Gramado, Linha São Paulo, Mantiqueira, Não-Me-Toque, Posse São Miguel, São João do Gramado, São José do Centro, São Roque/Flamengo e Vila Conceição

14h: núcleo de Victor Graeff, no Pavilhão Evangélico, envolvendo as comunidades de Linha Glória, Linha Jacuí, Posse Cerrito, São Pedro do Cerrito, São José do Umbú e Victor Graeff

19h: núcleo de Almirante Tamandaré do Sul, no Ginásio São João Batista

21 de janeiro (terça-feira)

8h: núcleo de Carazinho, na Unidade de Negócios da Cotrijal Glória

10h30: núcleo de Igrejinha/Coqueiros do Sul, no Pavilhão Evangélico Rudi Rheinheimer

14h: núcleo de Colorado, no Salão de Festas do Centro Social e Esportivo, envolvendo as comunidades de Arroio das Pacas, Colorado, Córrego Branco, Linha Coati, Passo do Padre, Linha Garibaldi, Nova Trípoli, Paquinhas e Posse do Barreiro

19h: núcleo de Passo Fundo, no Bless Eventos

22 de janeiro (quarta-feira)

8h: núcleo de Ernestina, no Pavilhão Evangélico

10h30: núcleo de Tio Hugo, no Pavilhão São Cristóvão, envolvendo as comunidades de Polígono do Erval, Posse Müller e Tio Hugo

14h: núcleo de Nicolau Vergueiro, no Clube 25 de Julho

19h: núcleo de Mato Castelhano, no Salão da Comunidade Católica

23 de janeiro (quinta-feira)

8h: núcleo de Vista Alegre, no Pavilhão da Comunidade, envolvendo as comunidades de Arroio das Almas, Cachoeirinha, Linha Carolina, Santa Rita e Vista Alegre

10h30: núcleo de Saldanha Marinho, no Pavilhão Católico, envolvendo as comunidades de Saldanha Marinho e Pinheiro Marcado

14h: núcleo de Santo Antônio do Planalto, no Pavilhão da Comunidade Evangélica, envolvendo as comunidades de Faxinal/Barro Preto, Rincão Doce, São José da Glória e Santo Antônio do Planalto

19h: núcleo de Lagoa dos Três Cantos, no Ginásio da Escola Joaquim José da Silva Xavier, envolvendo as comunidades de Lagoa dos Três Cantos e Linha Ojeriza

24 de janeiro (sexta-feira)

9h: Reunião Geral da Liderança no Auditório do Parque da Expodireto Cotrijal, envolvendo os líderes de Núcleo da Região Sede, Um e Dois, Conselheiros de Administração e Fiscal e Direção

30 de janeiro (quinta-feira)

14h: Assembleia Geral Ordinária, no Parque da Expodireto Cotrijal.

