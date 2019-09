Cotrijal realiza palestra para mulheres sobre gestão financeira e saúde

O segundo módulo do projeto Mulheres Cooperativistas em Ação reuniu mais de 200 mulheres produtoras da Cotrijal nesta quarta-feira (18). O encontro, que ocorreu na sede da Associação dos Funcionários, em Não-Me-Toque, promoveu uma noite para refletir sobre gestão financeira de forma prática e acessível.

“Para um resultado positivo, precisamos trabalhar bem. E isso envolve ter conhecimento sobre o seu negócio e controlar as finanças, saber quanto ganha e gasta. Principalmente em um contexto de propriedades rurais, é fundamental que todos os números estejam anotados, para que cada produtor saiba da sua realidade e tenha decisões mais assertivas”, relatou a palestrante Juliana Krupp, consultora de negócios do Sebrae e administradora.

Após a palestra, Eloni Sudbrack, de Coqueiros do Sul, ressaltou a importância do evento. “A Cotrijal é nosso porto seguro. Em todas as atividades que somos convidados, aceitamos prontamente. E estou aprendendo muito com este projeto”, apontou.

Saúde em pauta

A noite teve ainda um momento de conhecimento sobre saúde, através da médica hepatologista Raquel Scherer de Fraga, de Passo Fundo. Ela alertou sobre a importância do cuidado com a saúde do fígado. Recomendou, principalmente, manter hábitos saudáveis de vida. “O principal fator que leva à ocorrência de gordura no fígado é o excesso de gordura corporal. É fundamental fazer atividades físicas, manter o peso estável dentro do ideal para cada organismo, limitar o consumo de álcool e de sucos industrializados”, pontuou.

