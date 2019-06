Cozinha de MC Mirella pega fogo; veja o vídeo

MC Mirella foi surpreendida por fogo na cozinha de seu apartamento e compartilhou um vídeo do incêndio, ocorrido nesta segunda-feira (24). Após críticas,

a cantora explicou por que decidiu postar imagens em vez de tentar combater as chamas: “Eu tinha ligado para a recepção para me ajudarem. Eu já tinha pedido socorro. Na hora que eu gravei o story para vocês eu já tinha ligado para as pessoas subirem. Como eu já estava com o celular na mão… gente, eu não tive reação nenhuma. É sério. Não sabia o que fazer. Tanto que eu me assustei. Na hora que eu estava gravando o story, eu voltei para a cozinha e o fogo tinha aumentado. Parei de gravar na hora e joguei o celular longe”.

A funkeira contou que está bem, embora tenha sofrido algumas queimaduras e perdido alguns objetos. “Eu perdi algumas coisas… normal, né? Pegou fogo e infelizmente não teve como recuperar. Eu fui tentar apagar o fogo com água e não deu muito certo. Explodiu na minha cara e eu fui colocar a mão e acabei queimando os dedos”, disse Mirella.

O motivo do incêndio ainda não foi descoberto, afirma a artista, que estava dormindo no momento em que as chamas começaram a se alastrar. “Eu tentei apagar o fogo com água e nessa hora eu me queimei mais. Só depois de uns 40 minutos a gente conseguiu ajeitar tudo e tirar as coisas do apartamento. Eu me mudei de apartamento, vim para outro. E é isso. Eu não sei como aconteceu isso, não sei porque pegou fogo. Eu não estava acordada, não fui na cozinha, não mexi em nada. Estava dormindo”, relatou.

Mirella chegou a ir para o hospital após o ocorrido e confirmou que está bem. “Eu estou melhor, fui ao médico e tomei medicação. Eu já estava um pouco mal da garganta por conta da correria, agenda de shows, viagens de avião… sempre que eu viajo de avião eu fico mal por causa do ar condicionado… Consequentemente, por causa da fumaça, que é tóxica, e eu acabei inalando nesse incêndio na minha cozinha, eu fui ao médico e tinha que fazer uma tomografia, mas não aguentei esperar”, acrescentou.

