Crescem as suspeitas de que o acidente que matou cinco pessoas na Rússia envolveu o teste de um novo míssil nuclear

As suspeitas de que o acidente da quinta-feira passada que matou cinco cientistas na Rússia aconteceu em testes de um novo míssil nuclear alardeado pelo presidente Vladimir Putin foram reforçadas nesta segunda-feira (12) pelo chefe da agência nuclear da Rússia ( Rosatom ), Alexei Likhachev, que prometeu ser bem-sucedido no desenvolvimento de novas armas para o país.

Em discurso durante o funeral das cinco vítimas na cidade fechada de Sarov, cerca de 400 quilômetros a Leste de Moscou e que incluiu salvas de tiros de canhão, Likhachev elogiou os cientistas, afirmando serem o “orgulho do país” e “orgulho do setor atômico”.

“O melhor tributo que podemos fazer a eles é continuar com nosso trabalho em novos modelos de armas, que definitivamente serão levados até o fim”, acrescentou, de acordo com relato da agência de notícias russa RIA.

Durante o fim de semana, a Rosatom já tinha reconhecido a ocorrência de uma explosão durante testes de um foguete numa plataforma marítima no Norte da Rússia. A princípio, o Ministério da Defesa russo afirmou que os níveis de radiação na região estavam normais, mas um pico registrado numa cidade próxima levou especialistas americanos a suspeitarem de uma falha durante testes de um novo míssil de cruzeiro movido a energia nuclear conhecido como Burevestnik.

O Burevestnik é um dos integrantes de uma nova gama de armas estratégicas russas cujo desenvolvimento é impulsionado por Putin, numa nova corrida armamentista alimentada pelo crescimento das tensões entre Rússia e Estados Unidos e acelerada pelo fim, no mês passado, do Tratado sobre Armas Nucleares de Alcance Intermediário (INF, na sigla em inglês), um dos mais importantes acordos de controle de armas assinado entre as duas potências durante a Guerra Fria. O Kremlin não comentou o acidente.

EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o seu país está aprendendo muito com uma explosão fatal que atingiu uma instalação da empresa russa de energia nuclear, no noroeste da Rússia, na última semana.

Cinco funcionários da companhia russa Rosatom foram mortos no último dia 8 em uma explosão que aconteceu durante o teste de um motor de foguete de propulsor líquido em uma base militar da região de Arkhangelsk. O incidente, obviamente, chamou a atenção de diferentes órgãos de mídia dos EUA, que especularam, citando especialistas, que a explosão teria ocorrido durante supostos testes de um míssil de cruzeiro movido a energia nuclear.

Nesta segunda-feira, foi a vez do chefe de Estado norte-americano opinar sobre o assunto: “Os Estados Unidos estão aprendendo muito com a explosão fracassada de mísseis na Rússia. Temos tecnologia semelhante, embora mais avançada. A explosão do “Skyfall” russo deixou pessoas preocupadas com o ar ao redor das instalações e muito além. Nada bom”.

