Crescimento no segmento de aluguel de roupas, loja investe R$ 1 milhão em novo espaço em Caxias do Sul

Considerada a maior casa de aluguel de roupas sociais da Serra Gaúcha, a Orus acaba de inaugurar um novo e moderno espaço, em Caxias do Sul. Antes dividida por segmentos em pontos diferentes da cidade, a nova casa Orus passa a reunir em um único local todos os nichos atendidos pela marca. A empresária Cláudia Sassi, que comanda a empresa desde 1994, quando iniciou as atividades em uma loja de 30 metros quadrados, investiu mais de R$ 1 milhão no projeto de reforma do imóvel. Com a reformulação da proposta, ela pretende aumentar o quadro de funcionários para sete fixos e nove terceirizados e projeta crescer 25% em três anos.

São 25 anos de atuação na região celebrados este ano, com mais de 30 mil clientes atendidos e mais de 3.500 trajes de marcas nacionais e internacionais, locados. “É uma grande alegria inaugurar um novo formato para a Orus em um ano de tanta importância para nossa marca, que tem uma trajetória de mais de duas décadas se reinventando e vestindo verdadeiros sonhos. O novo espaço irá garantir mais facilidade e conforto para os clientes, que poderão encontrar em um só lugar vestidos para noivas, debutantes e trajes completos para noivos, além de roupas masculinas e femininas para grandes festas e eventos sociais”, diz a diretora da empresa.

A nova casa Orus, apesar de unificar todas as unidades em um único endereço, terá ambientes separados para cada segmento. “Os clientes estarão em um grandioso e confortável casarão de 500m² com espaços setorizados e ambientados com uma identidade visual própria e que prioriza a experiência de escolher a roupa para ocasiões especiais”, completaSaymon Rech Dall Alba, arquiteto responsável pelo projeto de reforma do imóvel.

“No novo espaço, noivas, noivos e seus pais, debutantes, formandos, madrinhas e padrinhos vão encontrar vestidos e trajes – que vão do clássico ao contemporâneo – e usufruir das delicadezas de um ambiente cuidadosamente pensado para atender mulheres e homens com exclusividade e conforto”, diz Claudia. Além da clássica linha de aluguel para casamentos e festas de 15 anos, a Orus também oferece opções para o público masculino e a categoria casual chic, com peças para serem usadas em ocasiões sociais diversas, que pedem por roupas formais, mas não comportam vestidos de festa. São macacões, pantalonas, saias midi e vestidos sem brilho, em uma cartela de cores sóbrias como preto, branco e nude, disponíveis para locação e também venda.

A nova loja Orus pode ser visitada na Rua Mariana Prezzi, nº 28, no bairro Pio X, em Caxias do Sul. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9h às 11h45 e das 13h30 às 18h45. Aos sábados, a loja fica aberta na parte da manhã, das 9h ao meio-dia, nos segundos sábados do mês, segue até as 15h.

