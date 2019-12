Política “Criação de novo imposto não passa no Senado”, diz Davi Alcolumbre, presidente da Casa

20 de dezembro de 2019

Presidente da Casa deu a declaração ao ser questionado sobre proposta de criação de uma CPMF digital Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou nesta sexta-feira (20) que uma eventual proposta de criação de um novo imposto não seria aprovada pelos senadores.

Alcolumbre deu a declaração, durante um café da manhã com jornalistas em Brasília, ao ser questionado sobre a possibilidade de instituição de um imposto sobre transações financeiras digitais.

Na última quarta-feira (18), o ministro da Economia, Paulo Guedes, levantou a possibilidade de criação do tributo. Segundo ele, a arrecadação com o novo imposto permitiria a desoneração da folha de pagamentos, que, segundo o ministro, é “o mais cruel e perverso de todos os impostos”.

Na quinta-feira (19), o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a resposta da Câmara à criação de um imposto sobre transações financeiras digitais “será não”.

“A gente já falou em outras ocasiões, tanto o Senado como a Câmara, que o Brasil não aguenta mais aumentar a carga tributária. As pessoas insistem em falar sobre isso. É um tema que o Parlamento já decidiu que não vai fazer. Então, na Câmara dos Deputados, o sentimento do presidente Rodrigo Maia é de que não passa a criação de um novo imposto seja ele qual for; e no Senado também”, disse Alcolumbre.

