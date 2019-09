Criança de dois anos morre em São Gabriel vítima de meningite bacteriana

Uma criança de dois anos morreu na madrugada desta terça-feira (03), em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, vítima de meningite bacteriana (meningocócica). A morte colocou as secretarias municipais de Educação e Saúde em alerta, pois a doença é altamente contagiosa.

Uma reunião foi promovida na manhã desta terça com pais da escola municipal Nossa Senhora Menina, instituição em que a criança estudava. Foram passadas orientações de como proceder em relação à doença. A secretaria de Educação decidiu por não suspender as aulas e optou por aumentar os cuidados de higiene no local, como a esterilização não somente de objetos, o que já seria feito diariamente, mas em toda a escola.

A criança, que não teve o nome divulgado, foi diagnosticada com a doença na última sexta-feira (30) e transferida para Porto Alegre, onde veio a falecer. O caso vinha sendo até então tratado como uma virose. A morte prematura chocou a população da região e gerou manifestações de pesar.