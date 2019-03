O Centro de Deficientes Visuais de Moçambique, em Beira, não escapou da fúria do ciclone Idai. Desde o dia 14 de março, dezenas de crianças estão dormindo no chão, mas o pior é a falta de alimentos e a ameaça da propagação da epidemia da cólera. Face ao cenário de destruição deixado pelo ciclone Idai nas instalações do Centro de Deficientes Visuais de Moçambique.

