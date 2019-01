Crianças morreram após ficarem trancadas em um freezer nos Estados Unidos

Duas meninas e um menino morreram após ficarem trancadas acidentalmente em um freezer na Flórida, nos Estados Unidos, de acordo com o relato do gabinete do xerife do condado de Suwannee.

As crianças de 1, 4 e 6 anos estavam brincando no quintal de uma casa em Live Oak. A mulher que estava tomando conta delas entrou na casa para ir ao banheiro. Enquanto isso, elas entraram no freezer.

A mulher vasculhou o quintal, com a ajuda de outra que dormia quando eles desapareceram.

Elas encontraram as crianças já sem respirar, acionaram a equipe de resgate e começaram, em vão, as manobras para tentar ressuscitá-las.

Uma investigação está em andamento, mas até o momento a polícia não suspeita que as crianças tenham sido vítimas de um crime.

Acredita-se que depois que elas entraram no freezer, a tampa fechou e uma tranca não permitiu que saíssem. Não havia cadeado externo.

A menina de 1 ano e o menino de 6 eram irmãos e estavam sob cuidados da avó, de acordo com a polícia.

Bebê em cadeirinha cai de carro em movimento e pais não percebem

Uma criança de dois anos caiu de um carro em movimento após a porta abrir durante o trajeto. O caso aconteceu na manhã de segunda-feira (14), na cidade de Mankato, no estado de Minnesota (Estados Unidos).

Presa a uma cadeirinha, a criança ficou na via até ser retirada pelo motorista que seguia logo atrás, Chad Cheddar Mock, e que filmou o acidente. “Se não tivesse acontecido na minha frente eu nunca teria acreditado”, escreveu ele ao postar o vídeo nas redes sociais.

No registro, a criança cai, o carro segue a viagem e em seguida a porta se fecha – aparentemente sozinha. De acordo com a polícia, a mãe da criança estava conduzindo o veículo e não percebeu a queda da filha de imediato. Felizmente, a criança não ficou ferida.

Momentos depois, no entanto, os pais do bebê voltaram ao local procurando por ele. Ainda conforme a polícia, o acidente ocorreu porque a cadeirinha não estava presa corretamente no assento do veículo.

De acordo com a TV Fox, a mãe, que não teve o nome divulgado, corre o risco de ser denunciada por expor a criança ao perigo.

Crianças em poços

Em uma altura em que dezenas de operários trabalham nas operações de resgate pelo pequeno Yulen, que caiu num poço no domingo, na Espanha, a imprensa local recorda um caso semelhante que ocorreu em 1987. O objetivo será manter a esperança acesa e a fé de que o menino de dois anos poderá ser ainda encontrado com vida.

A história aconteceu há 31 anos e teve como protagonista uma menina de 18 meses. Jessica McClure passou 58 horas dentro de um poço no Texas, nos EUA.

A criança tropeçou e caiu no poço e foi salva por um homem que conseguiu deslizar pelo buraco com recurso a uma espécie de gel de petróleo.

“Jessica McClure está de fora [do buraco]. Ela está viva, que lutadora”, dizia o comentador da estação de televisão CBS, que acompanhou o salvamento em direto.

O menino Yulen, de dois anos, caiu no passado domingo num poço de mais de 100 metros de profundidade. O incidente ocorreu por volta das 14h (13h em Portugal continental) do domingo passado.

Foi a própria família que viu a criança cair sem nada poder fazer para o evitar. A criança ainda teria sido ouvida chorando pouco após ter caído.

