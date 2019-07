Crianças são as protagonistas do evento de inovação BS Kids Festival

Um evento onde os pais ficam em um espaço reservado e as crianças assumem o protagonismo, liderando palestras, participando de mesas redondas, criando inovações e contribuindo com a sua visão para a construção de um mundo melhor. Um mundo onde a tecnologia será uma aliada da qualidade de vida, do conhecimento e das boas relações. Tudo isso num ambiente moderno e lúdico, afinal, brincar está no topo da lista de prioridades do período de férias. Esse vai ser o clima do BS Kids Festival, que ocorre entre os dias 19 e 28 de julho, em Porto Alegre. Inspirado nos grandes festivais de inovação do mundo e inédito no país, é uma realização do Black Sheep Project, apresentado pelo Iguatemi Porto Alegre. O festival busca traduzir as grandes tendências tecnológicas e comportamentais da atualidade para uma linguagem divertida e adequada ao público infantil. Serão dez dias repletos de atividades interativas, cognitivas e sensoriais totalmente gratuitas.

“A inovação e o pioneirismo são características inerentes ao Iguatemi. Está no nosso DNA trazer novidades e ser uma plataforma de experiências para o nosso público. Entendemos a importância de prepararmos as crianças para que elas construam o futuro em que viverão. Por isso, justamente no período das férias escolares de julho, traremos esse evento, que promete ser extremamente rico em conteúdo e aprendizado para os pequenos”, afirma Andrea Quintana, gerente de marketing do Iguatemi.

Aos moldes dos principais festivais de inovação, o BS Kids Festival será descentralizado, criativo e vivo. “Trata-se de um grande festival de inovação, bebendo das mesmas fontes que um festival de público adulto, porém desenhado especialmente para o público kids”, comenta João Ramos, um dos fundadores da Black Sheep Project. As atividades se dividem em seis hubs temáticos, que estarão distribuídos em duas grandes áreas do shopping ‑ no primeiro piso, na Praça Erico Verissimo, e, no segundo piso, em frente à Zara Home – e oferecerão de forma simultânea diferentes experiências e atrações para pais e filhos: Content, Espaço Pais, Coplay, Tech Art, Feira Maker e Startup Kids.

Contação de histórias com uma robô, experiências com realidade virtual, oficinas de robótica para famílias e hackathon infantil sobre os grandes temas mundiais estão entre os destaques de uma programação pensada para fugir do óbvio, juntando diversão e conhecimento. Troca de ideias, reflexão e inspiração também estão na pauta de uma série de palestras, com nomes que são referência quando o assunto é infância, futuro e tecnologia, como Ana Cardoso, autora do livro “A mamãe é punk: crônicas da adolescência”; Fausto Vanin, profissional da transformação digital, que usa a tecnologia para gerar impacto positivo; Beto Bigatti, autor do blog Pai Mala; Lau Patrón, autora do livro “71 Leões: Uma história sobre maternidade, dor e renascimento”, que conta a história da jornada como mãe de um menino com uma doença rara, a SHUa (Síndrome Hemolítico Urêmica Atípica) ; e Dado Schneider, escritor e palestrante internacional que dará uma palestra surpresa no encerramento do evento.

Espaços temáticos/ HUB Content

Um espaço lúdico e voltado para estimular o conhecimento, a troca de ideias e, acima de tudo, novas visões ­­- tanto para crianças quanto para os pais. O ambiente, localizado na Praça Erico Verissimo, no 1º piso do shopping, vai unir conteúdos relevantes a experiências impactantes. Palestras, debates, painéis, workshops e hackathons são algumas das atividades. Confira outros conteúdos que fazem parte do espaço:

Tecnologia a favor da imaginação: Unindo inovação com simpatia, a robô social mais avançada do mundo, apelidada carinhosamente de FAB, será uma das atrações do BS Kids Festival. A robô, fabricada na Suécia, é o primeiro exemplar da América Latina e está sendo “treinada” para ser o atendimento permanente da Fábrica do Futuro, ecossistema de inovação localizado no Quarto Distrito, em Porto Alegre (RS). No festival, ela mediará a contação de obras clássicas do universo infantil em uma versão atualizada para o presente, ao lado das contadoras e pedagogas, Míriam Vites, Danusa Cunha e com a participação do projeto infantil Maurício e os Imaginários, idealizado por Maurício Rech e sua esposa Carolina Leães Rech.

Explorando os sentidos: Aulas de mindfulness, prática de yoga e oficinas de criatividade estão entre as atividades. Em um ambiente preparado para trabalhar os sentidos, os pequenos poderão conhecer técnicas de improvisação, entender os benefícios da meditação e estimular a inteligência emocional por meio de oficinas de xadrez.

Diversidade cognitiva e criatividade: Dinâmicas que estimulam a prática do pensar diferente e que trazem importantes discussões à tona, sobre temas relevantes, como o bullying e a construção de um futuro sustentável. Por meio das ações, as crianças poderão desenvolver habilidades essenciais para um mundo cada vez mais tecnológico e, ao mesmo tempo, carente de humanidade. A oficina “Resolvendo os Grandes Desafios Globais através das Tecnologias Exponenciais”, com Renato Cunha, embaixador do capítulo de Porto Alegre da SingularityU, é uma das atividades do espaço.

Futuro do trabalho: Oportunidade para os pais e especialistas discutirem o futuro do trabalho diante das mudanças atuais. Serão abordadas questões como qual é o mundo que as crianças encontrarão nesse novo contexto mais fluído e incerto. A programação conta com palestras como “O Futuro do Trabalho e o Mundo dos Nossos Filhos”, com Ana Cardoso e Anita Piangers (19/07); “Como aprender com as crianças: as competências necessárias para o novo mundo do trabalho”, com Cris Vieira (20/07); “O que eu vou ser quando crescer?”, com André Streppel (25/07); e “Profissões e Habilidades do Futuro”, com Cesar Martins (28/07).

Futuro da educação: Professores, pais, alunos, diretores e comunidade em geral discutirão sobre o futuro da educação. Será um ambiente de conteúdos e experiências para trazer exemplos de inovações, visões e práticas na área que vão mudar o conceito de aprendizado. Sobre o assunto, também ocorrerá o bate-papo “Como Educar os Filhos na Era Digital?” (22/07).

Desenvolvendo a empatia: Momentos de reflexão também fazem parte do festival. Por isso, temas como bullying, preconceitos, superação de doenças, entre outros, estão na grade de conteúdos do BS Kids. Inspirado no Museu da Empatia, o Colégio Farroupilha promoverá a exposição “Em Seu Lugar”, onde os estudantes do Ensino Fundamental foram convidados a exercitar a empatia a partir da escuta de um relato em áudio sobre um fato marcante na vida de alguém. Por meio de uma atividade de até 40 min nos dias 19 e 26 de julho será proporcionada a experiência empática para pais e filhos fazendo com que as crianças e os adultos reflitam juntos.

HUB Espaço Pais

Ao invés de oferecer espaço kids, como é frequente na maioria dos eventos, no BS Kids Festival a lógica será outra. Haverá um lounge voltado para os responsáveis das crianças para que os adultos possam trabalhar ou fazer outras tarefas. Além disso, também terá uma interação via realidade virtual com o jogo Beat Saber, em que o seu objetivo é cortar as batidas que se encaixam perfeitamente nas músicas criadas de modo manual e com precisão.

HUB Coplay

Fazendo analogia aos coworkings, ao invés de compartilhar trabalho, será um espaço para compartilhar brincadeiras, por meio de atividades que estimularão o convívio e a conexão entre as crianças e adultos. Assim como no Espaço Pais, os pequenos também poderão ter contato com óculos de realidade virtual, porém a tecnologia vai entregar a experiência de fazer pinturas em 3D.

HUB Tech Art

Localizado no 2º piso, em frente à Zara Home, será um espaço para os pequenos colocarem a mão na massa, aprendendo na prática conceitos ferramentais. No espaço, haverá oficinas em que crianças poderão aprender de forma lúdica e interativa sobre prototipagem eletrônica. Oficinas de programação do game Mine Craft, criação de maquetes e brinquedos inteligentes por meio da robótica, aulas de Youtuber com criação de vídeos sobre segurança digital, oficinas de corte a laser e termoformagem para a construção de personagens são algumas das atividades confirmadas.

HUB Feira Maker

Cerca de dez expositores trarão invenções tecnológicas como impressoras 3D, drones adaptados, braços mecânicos, games hackeados, entre outras.

HUB Startup Kids

Localizado no 2º piso em frente à Zara Home, crianças, pais e curiosos poderão conhecer mais de perto o universo do empreendedorismo. Em uma feira, fundadores de startups e de produtos inovadores para o público infantil estarão expondo suas ideias. Além deles, expositores kids e suas invenções terão destaque.

“Nos inspiramos em grandes festivais como o SXSW, o Web Summit e o próprio BS Festival para trazer algo que foge do formato tradicional e proporciona uma experiência totalmente nova e diferenciada, além de rica em aprendizagem, para as crianças”, afirma Wayner Bechelli, outro fundador da Black Sheep Project

Serviço: 9 a 28 de julho de 2019, das 12h às 19h40/Shopping Iguatemi Porto Alegre/ HUB Content, Espaço Pais e CoPlay – 1º piso na Praça Érico Veríssimo / HUB Techart, Feira Maker e Startup Kids – 2º piso em frente à Zara Home. Evento Gratuito. Programação completa: bskids.com.br

