Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2019

O incidente ocorreu quando os policiais militares realizavam patrulhamento na região e abordaram o veículo da dupla Foto: Arte/O Sul (Arte/O Sul) Foto: Arte/O Sul

Um criminoso morreu e outro conseguiu fugir durante uma troca de tiros com policiais militares na rua João Paris, no bairro Sarandi, na Zona Norte de Porto Alegre, no início da tarde desta quinta-feira (21). O incidente ocorreu quando os policiais militares realizavam patrulhamento na região e abordaram um Fiat Idea Attractive 1.4, em situação de roubo, com dois indivíduos.

A dupla investiu contra os brigadianos, conforme a Brigada Militar. Após o confronto, o criminoso baleado foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Houve a apreensão de uma pistola calibre 9 milímetros, um par de placas de colete balístico, placas automotivas e um radiocomunicador, além de um veículo.

