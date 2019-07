Criminosos assaltam residência e fazem proprietário refém por mais de três horas

Quatro homens invadiram uma residência no interior do município de Dom Feliciano, mantendo o morador refém por mais de três horas. A vítima foi obrigada a ficar com os braços amarrados para trás, presa na cama, e foi ameaçada de morte, caso acionasse a polícia antes de um período de cinco horas após o assalto.

O crime aconteceu na linha Evaristo Teixeira. Os assaltantes levaram, um Volkswagen Gol prata, com as placas HJE 3588, além de outros objetos de valor do proprietário da residência. De acordo com o relato da vítima, todos estavam utilizando máscaras durante a invasão. A polícia investiga o ocorrido e os possíveis envolvidos.

