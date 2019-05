Criolipólise: o método para reduzir a gordura localizada oferece risco de queimaduras

A Criolipólise é um método reconhecido pela sua eficiência na eliminação de gorduras localizadas através do congelamento dos adipócitos. Ela foi desenvolvida e estudada na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ao longo desses estudos, os pesquisadores puderam concluir que as células de gordura morriam ao serem submetidas á baixíssimas temperaturas. Assim, foi criado o aparelho de Criolipólise, que suga a gordura e congela a área ocasionando o rompimento dos adipócitos, e então a destruição dessas células. As células mortas são reconhecidas como corpos estranhos e logo o corpo rejeita sua permanência e elas são eliminadas pelo sistema imunológico. Os adipócitos rompidos são levados ao fígado, para que assim sejam metabolizados.

Em uma única aplicação, estudos científicos apontam redução de 20 – 25% da gordura localizada na região tratada. Os resultados começam a ser notados após três a seis semanas do procedimento. O resultado final será observado após 90 dias.

Depois de saber todos os benefícios que a Criolipólise pode oferecer, é de extrema importância, tratando-se de um procedimento que trabalha com baixas temperaturas, que as pessoas tomem alguns cuidados antes de fazer o procedimento:

– Busque referências antes de escolher a clínica desejada;

– Dê preferência a um estabelecimento confiável e reconhecido pelos serviços oferecidos;

– O aparelho deve ser ministrado por profissionais capacitados;

– Indispensável uma avaliação prévia que avalie a indicação e contra-indicações do procedimento;

– Sempre deve ser utilizada uma película de proteção anti-congelamento entre a pele e o aparelho, a mesma em hipótese alguma deve ser reutilizada.

Queimaduras

Feito de forma correta, o procedimento não causa queimaduras, o maior medo da população interessada. Só tem ocorrido esse tipo de lesão devido a banalização do método e falta de conhecimento ou responsabilidade do estabelecimento e profissional escolhido. Com o aumento da procura, tem crescido também o número de pessoas que oferecem o tratamento sem o treinamento adequado. Os motivos mais comuns do aparecimento de queimaduras são: aparelho com controle de temperatura ineficaz, forma inadequada do uso da manta anti congelamento, reutilização dessa manta (que pode rasgar e o frio em contato direto com a pele do paciente), curto prazo entre uma aplicação e outra.

Por fim, procure se informar sobre a experiência do profissional que vai aplicar a técnica. Vale pedir indicação para quem já fez.

Não existe uma regra nacional sobre quais profissionais podem aplicar a criolipólise. Dermatologistas e fisioterapeutas dermato funcionais são normalmente os mais indicados. Os dois profissionais podem aplicar o método.

Se for bem indicado e bem realizado, você terá um resultado satisfatório.

