Crismeri Delfino Corrêa é eleita a nova presidente da ABRH-RS

A Associação Brasileira de Recursos Humanos seccional Rio Grande do Sul (ABRH-RS) elegeu a nova presidência em Assembleia Geral nesta quarta-feira (29), que irá liderar a entidade até 2021, a partir de janeiro de 2019. A psicóloga e empresária, Crismeri Delfino Corrêa, será a sucessora de Orian Kubaski, que preside a entidade desde 2013.

Com mais de 25 anos de experiência na área de RH, Crismeri é diretora-fundadora da Possibilità, consultoria organizacional especializada em projetos de desenvolvimento do ser humano, criada em 1995. Solange Azambuja, gerente de Recursos Humanos da Liess Máquinas e Equipamentos e diretora da Paideia Desenvolvimento Humano e Organizacional; e Hilário Werner, consultor em Recursos Humanos e com atuação, de mais de 40 anos, na área de Desenvolvimento Humano e Organizacional, serão os vice-presidentes da ABRH-RS.

“A presidência da ABRH-RS carrega consigo uma grande responsabilidade pela dimensão da entidade e pela importante missão a qual lhe é atribuída. Sinto-me honrada em dar sequência ao trabalho do Orian e da sua equipe, bem como, o de todos os demais presidentes que se empenharam em fazer a ABRH-RS ser essa entidade ética, sustentável e sempre em busca do seu propósito. Continuaremos contribuindo para o desenvolvimento de profissionais e organizações no Rio Grande do Sul, além de sermos fonte de inspiração em gestão de pessoas e liderança. Gerir pessoas é uma das chaves para melhoria da produtividade e resultado nas organizações, além de contribuir para um ambiente corporativo focado em desenvolvimento, inovação e colaboração. Tenho certeza que nós, equipe de voluntários juntamente com a equipe de gestão interna, agregaremos valor para manter a ABRH-RS referência no segmento, conectando pessoas, conhecimentos e experiências”, esclarece Crismeri.

Na última gestão, Crismeri atuou como vice-presidente de Desenvolvimento Humano e Inovação – liderou diversos projetos da entidade. Na Possibilità, com trajetória reconhecida no mercado, coordena projetos de Desenvolvimento de Liderança, Equipes e Coach, em empresas públicas e privadas. Graduada em Psicologia pela PUCRS, a futura presidente da ABRH-RS é pós-graduada em Recursos Humanos pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em Marketing pela UFRGS e didata em Dinâmica dos Grupos pela Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos (SBDG). Também é professora de pós-graduação na PUCRS, Unisinos, Feevale e da SBDG.

Nova Diretoria e Conselhos da ABRH-RS:

Crismeri Delfino Corrêa – Presidente

Solange Azambuja – Vice-presidente

Hilário Werner- Vice-presidente Administrativo-financeiro

Conselho Deliberativo

Adriana Martello

Álvaro Dilli

Andréa Arnoud de Oliveira Müssnich

Angela Machado

Antônio Paulo Borba Almeida

Cibele Ribeiro Gomes Salazar

Daniele Wasen Hanna

Dea Walesca Severo Machado

Deyzi Maria Weber

Ério Fernando da Silva Nascimento

Fernanda Ferrão Guimarães

Fernanda Smith Bastian Brunetto

Flávia Jovelina Lemos Pereira

Helena Brochado Lazzaretti

Heloísa Helena Oliveira do Amaral

José Antônio de Freitas

Karin Leitzke

Kátia Oliveira Ackermann

Luciane Maria Beretta

Luiz Antonio Fioravanso

Márcia Michel Vieira

Marco Antonio Aparecido de Lima

Maria Lucia Salaverry Felix

Mariane Spiekermann

Orian Kubaski

Raquel Valle de Oliveira Linhares

Rogerio Francisco Caldas Anele

Sabrina Rocha Blauth

Sérgio Armando de Almeida Welter

Simone Kramer Silva

Tatiane de Campos Chaves

Viviane Dias Furquim

Conselho Fiscal

Evandro Leorato Machado (titular)

Isabel Arraes Degrazia (suplente)

José Antônio Carvalho da Costa (titular)

Marisa de Fátima Rodrigues Welter (suplente)

Muciano Niederauer Dias (suplente)

Pedro Luiz Fagherazzi (titular)

