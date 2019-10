Cristiano Ronaldo, após gol de número 700: “Eu não busco os recordes, eles é que vêm a mim”

Cristiano Ronaldo alcançou mais uma marca histórica em sua carreira. Na derrota de Portugal por 2 a 1 para a Ucrânia, pelas Eliminatórias da Eurocopa, nesta segunda-feira (14), o craque chegou ao gol de número 700 em jogos oficiais e demonstrou naturalidade com mais um feito expressivo no currículo.

“Os recordes vêm naturalmente. Eu não os busco, eles é que vêm a mim”, disse, após agradecer aos companheiros. “Quis agradecer a todos aqueles que me ajudaram, apesar do sabor amargo de ter feito essa marca em uma derrota, tivemos muitas oportunidades, a equipe jogou bem, merecíamos ter ganho.”

O camisa 7 mostrou-se focado em já aumentar a quantidade de gols o quanto antes. “O gol mais importante é sempre o mais recente. Pensar já no amanhã, fazer o 701 no próximo jogo com a Juventus”, concluiu, em entrevista ao “A Bola”.

Homenagens

Nas redes sociais, Sporting e Juventus, o primeiro e o atual clube do português, fizeram posts celebrando a marca de Cristiano. Real Madrid e Manchester United não postaram a respeito.

Inspiração

A contratação de uma grande estrela sempre se torna uma oportunidade de marketing e de melhorar as relações com a torcida. Os exemplos são muitos: Fred no Fluminense, Ronaldinho Gaúcho no Flamengo, Ronaldo no Corinthians, entre outros. Além disso, também podem facilitar a chegada de outros nomes de peso. No caso de Cristiano Ronaldo e da Juventus, foi a volta de um ídolo.

Gianluigi Buffon, que havia deixado a Juve para ir ao PSG, retornou ao clube nesta temporada como forma de encerrar a carreira com a camisa que vestiu por quase duas décadas. Em entrevista ao ‘Tuttosport’, o goleiro elogiou bastante Cristiano Ronaldo e admitiu que ele foi um dos motivos para que ele voltasse.

“No final da minha carreira, tenho a oportunidade de jogar ao lado do Cristiano e isso é muito valioso. Queria colocá-lo na lista de grandes jogadores com quem joguei. É um prazer jogar com ele e ver sua relação com os companheiros. Torço para que ganhe a Bola de Ouro na Juventus”.

Além disso, Buffon relembrou com bom humor de quando sofreu um gol que entrou para a história da Champions League, marcado justamente por Cristiano Ronaldo. No confronto entre Juventus e Real Madrid, o português acertou uma bicicleta espetacular que foi considerada o gol do ano da temporada 2017/18 do torneio.

“Depois de passar uns 25 segundos frustrado por conta do gol sofrido, pensei no que ele tinha acabado de fazer. Foi realmente muito bonito. Aí, perguntei a ele: ‘Cristiano, quantos anos você tem?’. Ele me respondeu: ‘Nada mal para alguém que tem 33 anos, não é?'”

Desde que chegou à Juventus, Cristiano Ronaldo tem 51 partidas com a camisa bianconera e marcou 32 gols, tendo sido campeão italiano na temporada passada, além de ter sido eleito o melhor jogador da Serie A.