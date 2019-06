A Cruz Vermelha Brasileira – Rio Grande do Sul está selecionando novos voluntários para seu quadro. As vagas disponíveis são as seguintes: Departamento de Saúde (Formação em Psicologia – crianças e adolescentes) e Departamento de Voluntariado (a partir do ensino médio completo e qualquer área de formação). Mais informações: (51) 3311.5140.

Deixe seu comentário: