Cuca está fora do São Paulo. O técnico deixou o clube nesta quinta-feira após a derrota para o Goiás, por 1 a 0, no Morumbi. A decisão foi do treinador. O clube ainda tentou reverter a situação e convencer Cuca que era melhor a permanência neste momento. O técnico, no entanto, estava convicto de que não conseguia fazer uma evolução na equipe e pediu demissão.