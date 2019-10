Cuidar da saúde mental é essencial para a qualidade de vida

O dia 10 de outubro marca o Dia Mundial da Saúde Mental. Tão importante quanto o bem-estar físico, a qualidade cognitiva e emocional deve receber cuidados diários. E não são apenas pessoas que sofrem com transtornos como ansiedade e depressão que devem dar atenção à saúde psíquica. Todas as pessoas devem atentar ao bem-estar mental.

Mensurar a qualidade do bem-estar mental pode ser complicado por se tratar de um conceito subjetivo e que varia de pessoa para pessoa. A médica coordenadora do Programa Viver Bem da Unimed Porto Alegre, Sílvia Kretzer aponta que a saúde psíquica implica mais do que a ausência de doenças. “Pessoas mentalmente saudáveis tem a capacidade de apreciar a vida, de procurar um equilíbrio entre suas emoções boas e ruins, sentem-se confortáveis em suas relações com os outros e consigo mesmas, e são capazes de lidar com adversidades”, afirma. Logo, saúde mental não é a ausência de problemas, mas a capacidade de manter o equilíbrio diante deles.

Atingir esse bem-estar pode não ser tarefa fácil, principalmente em uma realidade de rotinas apressadas, onde é difícil reservar tempo para cuidar de si. Pensando nisso, a médica Sílvia Kretzer listou uma série de hábitos fáceis de incluir ao dia a dia e que ajudam a manter a saúde psíquica, prevenindo transtornos mentais:

● Não se isole, cultive amizades, tenha uma rede de apoio;

● Não abuse de substâncias nocivas, como álcool, cigarro ou outras;

● Pratique exercícios físicos, podem ser aeróbicos, esportes ou exercícios de relaxamento;

● Frequente espaços abertos, tenha contato com a natureza;

● Tenha uma alimentação saudável, coma com moderação, valorize os alimentos naturais e mantenha aqueles com significado afetivo;

● Procure equilíbrio entre o trabalho e o lazer;

● Tenha um hobby, leia livros, frequente atividades culturais;

● Entre em contato consigo mesmo, seja através de meditação, terapia, ou outras estratégias de sua preferência;

● Não hesite em procurar ajuda de profissional de saúde.

Se precisar de apoio, ligue 188

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio. O atendimento é realizado de forma voluntária e gratuita, disponível para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por telefone, e-mail, chat, voip, 24 horas por dia. A ligação para o CVV pode ser feita pelo número 188, sem custos, de qualquer linha telefônica fixa ou celular. Também é possível acessar www.cvv.org.br para o atendimento via chat.

