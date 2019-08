Curiosidade: 4 jogadores de futebol que se aposentaram antes dos 30

Tornar-se um jogador de futebol de sucesso é o sonho de muitas crianças, seja pela fama, reconhecimento ou por esse ser um mercado milionário. Infelizmente, apenas uma pequena percentagem obtém o reconhecimento e fortuna com que tantos sonham.

Além disso, essa é uma carreira curta, por isso é muito importante se planejar e estudar oportunidades para quando a trajetória chegar ao fim, já que com a idade, é impossível manter o mesmo rendimento físico.

1 – Tostão

Nascido em 25 de Janeiro de 1947 em Belo Horizonte, Eduardo Gonçalves de Andrade tornou-se mais conhecido do público brasileiro por seu apelido, Tostão. Ele começou sua carreira jogando futebol de salão pelo Cruzeiro, em 1961.

Ele é conhecido, no entanto por ter jogado pela Seleção Brasileira a partir de 1965. Porém, ele só foi se consagrar em 1969, quando ao lado de Pelé, foi o artilheiro das eliminatórias para a Copa do Mundo do México com 10 gols.

No ano seguinte, ele sagrou-se campeão do Tricampeonato de 1970. Infelizmente, ele figura em listas de jogadores promissores que encerraram sua carreira por lesões, depois de sofrer um deslocamento de retina, anunciando sua aposentadoria ainda aos 26 anos de idade.

2 – Hidetoshi Nakata

Considerado um dos melhores jogadores asiáticos de todos os tempos, Hidetoshi Nakata nasceu em 22 de janeiro de 1977 e tornou-se profissional do esporte aos 18 anos, jogando pelo Bellmare, uma equipe japonesa.

Após despontar em sua equipe, ele recebeu um convite para integrar o time do Perugia, partindo para a Itália, sendo contratado pouco tempo depois pelo Roma, onde brilhou ao lado de outros jogadores famosos na conquista do terceiro Campeonato Italiano.

Pela Seleção Japonesa, ele atuou em duas Olimpíadas (de 1996 e 200) e três Copas do Mundo, em 1998, 2002 e 2006. Depois disso, Nakata passou a se sentir desiludido com o futebol, por isso anunciou sua aposentadoria precoce, aos 29 anos.

3 – Just Fontaine

Conhecido por seus dribles curtos, velocidade e chutes certeiros, Just Fontaine segue sendo uma poderosa voz no futebol francês, tanto que se manifestou contra o país receber a Eurocopa de 2016, atraindo a atenção da imprensa internacional.

Ele começou sua carreira pelo Casablanca, em 1950. Nascido em Marrocos (então colônia Francesa), ele ajudou sua equipe a vencer a liga marroquina e a extinta Copa dos Campeões do Norte da África, quando chamou a atenção do Nice.

Pelo novo time, ele venceu a Copa da França em 1954 e o Campeonato Francês em 1956, quando finalmente foi chamado para integrar a Seleção Francesa, erguendo a taça da Copa do Mundo de 1958. Foi artilheiro com 13 gols em apenas 6 partidas, um recorde que dificilmente será batido e que o fez receber a chuteira de ouro 56 anos depois do feito, já que na época não havia esse tipo de premiação.

Infelizmente, sua carreira também foi marcada pelas lesões. Após uma grave fratura na perna durante um Campeonato Francês, ele foi obrigado a pendurar as chuteiras precocemente, aos 29 anos de idade.

4 – Everton Costa

Apesar de ter uma carreira de menos destaque, Everton Santos da Costa (nascido em 6 de Janeiro de 1986), foi atacante de grandes equipes do futebol brasileiro, atuando pelo Internacional, Coritiba, Santos e Vasco.

Um dos destaques de sua carreira ocorreu pelo Vasco, onde ele conseguiu marcar o gol mais rápido do Campeonato Carioca, com apenas 7 segundos de bola rolando, contra o Duque de Caxias. E foi nessa época que ele começou a apresentar problemas cardíacos resultantes de uma Doença de Chagas, forçando-o a abandonar a carreira ainda aos 28 anos, em 2015.

