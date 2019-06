Estão abertas as inscrições para o Curso de Educação para Pedestre – 26ª edição, oferecido pela Escola Pública de Trânsito do DetranRS. Com início em 8 de julho, a formação é direcionada especialmente para professores do Ensino Fundamental. O curso gratuito é realizado integralmente a distância e tem duração de 20 horas, distribuída em cinco semanas.

