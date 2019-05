Curso de Mecânica para Mulheres tem 100 inscritas

Foi grande a procura para o novo Curso de Mecânica para Mulheres da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação). Ao todo foram 100 inscrições, com a necessidade de uma lista adicional de espera. O evento, gratuito, com certificado aos participantes, acontece neste sábado (25), a partir das 9h, no auditório da EPTC, rua João Neves da Fontoura nº 7, bairro Azenha.