O curso de Primeiros Socorros é opção no Senac Saúde. Com início no dia 18 de fevereiro, as aulas acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. A qualificação propicia aos participantes o conhecimento de procedimentos básicos de primeiros socorros em situações de emergência.

Matrículas podem ser feitas pelo site www.senacrs.com.br/senacsaude ou presencialmente no Senac Saúde, localizado na avenida Assis Brasil, 1481. Mais informações pelo telefone (51) 33410444.

