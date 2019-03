Curso Imagem Social no Linkedin para Gerar Negócios e Oportunidades em Porto Alegre

No próximo dia 05 de abril, das 8h às 18h, no Intercity Express, em Porto Alegre, ocorre o curso Imagem Social no Linkedin para Gerar Negócios e Oportunidades. O fotógrafo, publicitário, coach, mentoria de imagem pessoal e negócios Dionathan Santos e a administradora, especialista em dinâmica dos grupos, consultora organizacional e carreira e negócios Mara Almeida serão os palestrantes.

Apaixonada pelo Linkedin com mais de 26.000 conexões, a dupla se conheceu no Vale do Silício em 2018, em uma missão internacional de negócios, organizada pela IIN, em parceria com a Possibilità.

Dessa experiência transformadora surgiu a parceria entre Dionathan e Mara, criando o projeto “Imagem Social no Linkedin para Gerar Negócios e Oportunidades. Informações pelo imagemnolinkedin@gmail.com.

