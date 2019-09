O DetranRS promove, no dia 8 de outubro, em Porto Alegre, um curso para subsidiar profissionais do trânsito e da educação sobre o comportamento transgressor no trânsito. Com carga horária de 8h/aula (9h às 17h), o curso será ministrado na sala de aula da Escola Pública de Trânsito. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no Portal da Educação. As vagas são limitadas.

Deixe seu comentário: