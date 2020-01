Acontece Cursos de Verão são alternativas para crianças em férias escolares

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2020

Foto: Luis Perini

O período das férias escolares chegou e com ele trouxe aquela dúvida sobre o que os pais podem fazer para movimentar a rotina da criançada. Entre as atividades encontradas atualmente no mercado focado no público kids e teen estão os cursos de verão.

Diferente das recreações oferecidas no passado, hoje, se pode aproveitar esse tempo para aprender um pouco mais sobre a nova era digital e as mudanças tecnológicas constantes que estão acontecendo.

Em Porto Alegre, a escola Ctrl+Play oferece quatro cursos rápidos de férias para crianças e adolescentes, nos meses de janeiro e fevereiro, com quatro dias de duração cada e carga horária de 12 horas.

Entre as opções está o “Meu primeiro app”, para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. Utilizando conceitos de programação e partindo do zero, ensina a criar um aplicativo Android.

Para os ligados em jogos, a escola oferece o “Programação com Minecraft”, na faixa etária de 7 a 16 anos. Os alunos aprendem sobre introdução à lógica de programação através do desenvolvimento de scripts, bem como habilidades que poderão ser usadas como diferenciais na vida. Trata conceitos importantes como estruturas de repetições (loops), condicionais (if/else) e outros.

Também na linha dos games, disponibiliza o “Roblox”, para crianças e jovens de 8 a 14 anos. De forma prática e divertida, o curso ensina a construir jogos utilizando programação LUA, modelagem e game design. No final, o aluno criará seu próprio jogo, personalizado.

Já o “Game Design” é para adolescentes de 10 a 17 anos. No curso, são ensinadas etapas de planejamento e desenvolvimento de um game utilizando métodos analógicos de construção criativa até chegar ao meio digital.

A empresária Miriam Andréia Macedo destaca que a ideia é oferecer aos pais uma alternativa de atividade inteligente para os filhos que, além de se divertirem nas aulas, aprenderão conteúdos importantes para a vida. “Nos últimos tempos, aconteceram muitas mudanças de comportamento por causa da era digital que vivemos. Isso não tem volta. É preciso se qualificar cada vez mais para viver esse momento. E por que não fazer isso nas férias?”, sugere.

