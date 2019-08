Sediada no Vida Centro Humanístico, a ONG Afinco (Associação Filhos Nascidos do Coração) está com inscrições abertas para cursos gratuitos em julho. As capacitações com carga horária de três horas serão realizadas das 14h às 17h. É necessário apresentar carteira de identidade na aula. Inscrições e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3365-7123.

Deixe seu comentário: