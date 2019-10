Daer inicia pavimentação do acesso a Ubiretama, na região Noroeste do Estado

O Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) – vinculado à Selt (Secretaria de Logística e Transportes) – começou a pavimentação do acesso a Ubiretama, no Noroeste do Rio Grande do Sul. Os serviços abrangem 7,8 quilômetros entre o município e o entroncamento da BR-392.

De acordo com o secretário Juvir Costella, a ligação asfáltica beneficiará vários municípios da região. “Além de Ubiretama, os moradores de Guarani das Missões e Cerro Largo serão contemplados com essa rodovia pavimentada”, explicou. “Investiremos aproximadamente R$ 6 milhões na execução da obra, que contribuirá para impulsionar a economia local, especialmente o setor agrícola”.

Segundo o diretor do Daer, Sívori Sarti da Silva, a rodovia deve receber serviços de drenagem, terraplenagem, pavimentação e sinalização. “A obra integra o programa Acessos Municipais, que beneficia cidades sem revestimento asfáltico. A expectativa é de que no primeiro semestre de 2020 as atividades sejam concluídas e Ubiretama deixe de pertencer a essa lista”.

Plano de obras

O acesso asfáltico a Ubiretama integra as ações do Plano de Obras 2019, anunciado em junho pelo governador Eduardo Leite. O pacote de investimentos nas rodovias estaduais soma R$ 301 milhões.

A maior parte dos recursos, R$ 170 milhões, é oriunda do Tesouro do Estado e da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico). O montante será usado para a recuperação de estradas e conclusão de ligações asfálticas, pontes e convênios municipais nas 17 superintendências regionais do Daer. Outros R$ 131 milhões, financiados pelo BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social), serão utilizados para finalizar a duplicação da ERS-118, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Deixe seu comentário: