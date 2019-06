D’Alessandro fica fora de último treino e Parede deve ganhar sequência como titular fora de casa

*Valéria Possamai

Nesta quinta-feira, o técnico Odair Hellmann comandou a última atividade antes do enfrentamento contra o Vasco. Para a partida que ocorre amanhã, no Rio de Janeiro, o time deve ter duas alterações no ataque. O trabalho no CT Parque Gigante também contou com uma visita ilustre.

O último treino teve a maior parte realizada sem a presença da imprensa. Quando o acesso foi liberado, D’Alessandro era baixa no rachão. O argentino ficou apenas na academia fazendo trabalhos especiais.

Com a ausência do camisa 10, cresce a tendência de que Guilherme Parede seja o titular em São Januário. Nos últimos dois compromisso fora de casa, contra Santos, pelo Brasileiro e Paysandu, pela Copa do Brasil, o jogador foi titular.

Outra mudança confirmada no time fica por conta da baixa de Paolo Guerrero, que está com a Seleção Peruana. Assim, Rafael Sobis será o substituto no comando de ataque.

O provável Inter para enfrentar o Vasco tem: Marcelo Lomba; Zeca, Emerson Santos, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Nonato, Nico López e Guilherme Parede; Rafael Sobis.

Em busca de garantir posição no G-4 antes da parada para a Copa América, o time de Odair Hellmann tenta quebrar um “jejum” no Rio de Janeiro. O colorado ainda não conseguiu conquistar três pontos na condição de visitante neste Brasileiro. O duelo contra o Vasco está marcado para 20h30, desta sexta-feira, em São Januário.

Visita de Taison

Depois de William e Otavinho, um ex-conhecido dos colorados esteve no treinamento. Taison, do Shakhtar Donetsk, esteve no CT Parque Gigante para rever os antigos companheiros.

Transmissão

Acompanhe Vasco e Inter pela Rádio Grenal, FM 95,9.

