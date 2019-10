D’Alessandro nega clima de revanche e responde publicação provocativa do Athletico

O enfrentamento desta 29° rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Athletico-PR, não traz boas lembranças para os colorados. Os times, que protagonizaram a final da Copa do Brasil, voltam a se encontrar, nesta quinta-feira (31), às 21h30min, no estádio Beira-Rio. Apesar da perda do título, a partida não é encarada como uma revanche pelo grupo colorado. As informações são da Rádio Grenal.

“Nada de revanche, mas reconhecer que é um time muito bom, que tem um bom técnico. Precisamos estar atentos”, declarou o meia D’Alessandro em entrevista coletiva, às vésperas do confronto.

Durante o pronunciamento aos jornalistas no CT Parque Gigante, o camisa 10 foi questionado sobre a postagem do furacão nas redes sociais fazendo referência a partida como “um pesadelo”, tendo em vista a data comemorativa de Halloween.

“Eu não uso redes sociais para cornetear ninguém. Se tiver que falar, eu falo aqui. Eu aceito, é sadia. Eu não postaria. Tudo no futebol volta. Eu não concordo com falta de respeito nas redes sociais.” Ainda na temática corneta, o argentino fez de destacar o aspecto respeito, citando as questões provocativas em uma semana também marcada pelo clássico contra o Grêmio.

“Eu já tive várias cornetas sadias com o Renato, lá atrás quando o pessoal entendia. Ele [Renato] sabe motivar bem os jogadores. Quando falamos de outro time, estamos falando da história do clube. E o futebol é feito de fases, nem sempre vai ganhar. Há algum tempo não ganhamos títulos. Mas vou atacar o outro? Não. Nós temos que melhorar. Por algum lado nós precisamos respeitar uns aos outro. Por mais que eu seja chato dentro de campo ninguém pode falar que eu sou desrespeitoso”.