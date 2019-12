Magazine Data do retorno de La Casa de Papel é revelada na CCXP19

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2019

Anúncio ocorreu com a presença do elenco no São Paulo Expo. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

La Casa de Papel empolgou os fãs da CCXP 2019 neste domingo (8) com a presença do elenco no painel da Netflix. Contudo, não foi os atores da série que causaram a euforia no público; a data de estreia da Parte 4 foi revelada e levou o Auditório Cinemark XD à loucura.

O lançamento do novo ano na plataforma de streaming ocorrerá no dia 3 de abril de 2020. A revelação foi feita com Pedro Alonso (Berlim), Alba Flores (Nairóbi), Darko Peric (Helsinki), Esther Acebo (Estocolmo) e Rodrigo de La Serna (Palermo) no palco.

La Casa De Papel tornou-se a série de língua não-inglesa mais assistida quando as Partes 1 e 2 foram lançadas na Netflix em 2018. Em julho desse ano, a plataforma lançou a terceira parte da série.

O painel do serviço de streaming neste domingo (8) ainda contou com a visita surpresa de Henry Cavill, que veio ao evento para promover The Witcher.

A CCXP 2019 ocorre no São Paulo Expo.

