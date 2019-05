De olho na Copa do Brasil, Paulo Victor destacou que o Grêmio vai buscar a vitória sobre o Juventude a todo momento

Após a conquista da primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o Grêmio busca manter a mesmo desempenho diante do Atlético-MG para enfrentar o Juventude, em partida que define o futuro do time na Copa do Brasil. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (27), o goleiro Paulo Victor ressaltou que o time precisa entrar concentrado e vai em busca da classificação, respeitando o adversário.

“Primeiro, uma concentração grande. A gente sabe que a equipe do Juventude é muito bem montada. O Grêmio vai com todo respeito, mas vamos buscar a vitória a todo momento. Sabemos a importância é que seguir na Copa do Brasil. Fazer um apelo para que o torcedor lote a Arena, pois ele sabe a diferença que faz dentro do campo”, destacou o arqueiro.

O camisa 1, que teve a missão de substituir Marcelo Grohe, falou sobre afirmação na meta do tricolor e a renovação de vínculo com o clube até dezembro de 2022, anunciada na última semana: “O futebol é bem dinâmico. A gente tenta construir uma história com dedicação. Acho que nessa renovação ganhou o Paulo Victor e o Grêmio também. Quero ficar aqui por muito tempo. Quero agradecer o Grêmio também por ter me escolhido. Quando eu pisei aqui, disse que tinha aberto mão de muita coisa. Me sinto feliz de vestir essa camisa a cada jogo. Quando você substitui um ídolo é uma responsabilidade muito grande. Procuro trabalhar com seriedade. O Marcelo jamais será esquecido. A marca que ele conquistou é eterna. Cada um em sua posição procura se firmar. Eu procuro dizer que a gente é uma empresa, que a cada quarta e domingo temos uma reunião em público.”

Depois do empate em 0 a 0 no jogo de ida, no estádio Alfredo Jaconi, o tricolor precisa de uma vitória para seguir às quartas da Copa do Brasil. Qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. O duelo entre os gaúchos ocorre nesta quarta (29), às 21h30min, na Arena.

