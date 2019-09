De olho no adversário: Athletico-PR promove testes antes de enfrentar o Grêmio

*Valéria Possamai

Adversário do Grêmio na próxima quarta-feira, pela decisão da Copa do Brasil, o Athletico-PR entrou em campo neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro e, na última partida antes do enfrentamento pelas semifinais, o técnico Tiago Nunes testou novas opções.

Além da conquista dos três pontos sobre o Ceará, a rodada pelo Brasileirão serviu para que o time paranaense já testasse novas alternativas tendo em vista os desfalques que terá contra o Grêmio. A equipe pode ter até 10 baixas na semifinal.

Os problemas da equipe começam pela suspensão de cartões e também por doping. O zagueiro Léo Pereiracumpre suspensão por conta do terceiro cartão amarelo recebido no jogo de ida, na Arena. Assim , a tendência é Robson Bambu, que entrou em campo neste sábado, seja o titular na defesa.

Também suspensos, o zagueiro Thiago Heleno e o volante Camacho seguem de fora da equipe por conta do caso de doping e só devem ficar à disposição daqui dois meses.

Já Madson e Thonny Anderson, pertencentes ao Grêmio, não podem atuar por questões contratuais.

Por não estarem inscritos na Copa do Brasil, os laterais-esquerdo Adriano e Abner Vinícius e o meia Everton Felipe também estão fora. Desta feita, Márcio Azevedo irá atuar no corredor esquerdo contra o Grêmio.

Mais dois nomes ainda completam a lista. O zagueiro Pedro Henrique não pode defender o Furacão por já ter atuado com a camisa do Corinthians na competição. Por lesão, o meia Bruno Nazário desfalca o time por pelo menos dois meses.

Ainda com relação a lista de baixas, há uma dúvida. O lateral-direito Jonathan, que vem sendo desfalques nos últimos quatro jogos, está em fase final de recuperação. Ele passará por uma reavaliação para saber se terá condições. Caso ele não atue, Khellven joga.

Com o 2 a 0 sofrido no jogo de ida, na Arena, só a vitória interessa ao Athletico. O time precisa vencer por pelo menos três gols para avançar no tempo normal. Caso devolva o mesmo placar do primeiro jogo, a decisão será nos pênaltis.

estagiária sob supervisão de Marjana Vargas