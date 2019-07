De Pelé a Messi: saiba quem foram os quinze maiores artilheiros dos jogos do Brasil com a Argentina

Quem é o maior jogador de todos os tempos: Pelé ou Maradona? Ou a disputa é entre Pelé e Messi? A verdade é que nunca teremos uma resposta definitiva para algo que é simplesmente opinativo. É impossível mensurar jogadores de épocas diferentes, em momentos distintos da história e em condições opostas. Porém, uma coisa é indiscutível nesse duelo entre Brasil e Argentina: ninguém marcou tantos gols quando os dois países se encontraram quanto o Rei. Ao menos até hoje. As informações são do site Lance!

Na história do confronto, que começou lá em 1914 – vitória argentina por 3 a 0 –, Pelé balançou as redes oito vezes em 10 partidas disputadas. Uma média de quase um gol por jogo contra o rival. Pelo lado dos hermanos quem mais se aproximou do camisa 10 foram Masantonio e Baldonedo, que defenderam a Argentina nas décadas de 30 e 40. Ambos marcaram seis tentos.

Entre os jogadores que ainda estão em atividade e devem entrar em campo no jogo desta terça-feira, pela semifinal da Copa América, o único que figura entre os principais goleadores é Lionel Messi. O craque argentino tem quatro gols contra o Brasil em nove partidas disputadas. Confira abaixo o top 15.

Maiores artilheiros

– 1º – Pelé – Brasil – 8 gols;

– 2º – Leônidas da Silva – Brasil – 7 gols;

– 3º – Emilio Baldonedo – Argentina – 6 gols;

– 4º – Herminio Masantonio – Argentina – 6 gols;

– 5º – Norberto Mendez – Argentina – 5 gols;

– 6º – Ronaldo – Brasil – 5 gols;

– 7º – Ademir Menezes – Brasil – 4 gols;

– 8º – Carlos Peucelle – Argentina – 4 gols;

– 9º – Delém – Brasil – 4 gols;

– 10º – Enrique Garcia – Argentina – 4 gols;

– 11º – Manuel Seone – Argentina – 4 gols;

– 12º – Messi – Argentina – 4 gols;

– 13º – Nilo – Brasil – 4 gols;

– 14º – Pepe – Brasil – 4 gols;

– 15º – Rivaldo – Brasil – 4 gols.

Defensor confiante

O zagueiro Thiago Silva concedeu entrevista no sábado (29), no primeiro dia de treinos da seleção brasileira na capital mineira, onde o time enfrenta a Argentina, pela semifinal da Copa América, nesta terça-feira, 2 de julho. O defensor se mostrou confiante para o clássico, mas rasgou elogios ao rival Lionel Messi. As informações são da revista Placar.

“Todas as vezes que a gente se enfrenta, seja na seleção ou na Champions League, é sempre muito difícil, porque o Messi é um jogador que por mais que você estude, você nunca vai entender a qualidade que tem e a diferença que pode fazer. Você imagina uma coisa e ele tira outra da cartola, esse é o diferencial dele”, explicou, na Cidade do Galo, depois do treino.

Thiago chegou a tratar Messi como o melhor de todos os tempos. “Para mim é o maior jogador da história, o maior que eu vi jogar, e é sempre um privilégio vê-lo.” Depois, fez uma ressalva. “Não vi Pelé, não vi Zico, Maradona… O único que vi jogar dessa maneira foi o Messi. Embora tenha visto outros grandes jogadores como Ronaldinho, Ronaldo, Adriano, Seedorf, mas acho que ninguém como Messi. E até por isso temos de exaltar tanto o Cristiano Ronaldo por ter conseguido competir com ele.”

O zagueiro do Paris Saint-Germain, no entanto, deu pistas de como a seleção brasileira pretende marcar o destaque argentino. “O principal é ter o cuidado quando a gente tem a bola, porque muitos falam que o Messi caminha, mas ele sempre esta buscando o espaço para que quando o time recupere a bola seja ele o primeiro a puxar o contra-ataque. E quando eles tiverem com a bola, vamos tentar fazer com que ela chegue dividida, não tão limpa para ele. Quem estiver marcando não precisa necessariamente tirar a bola, mas esperar para dobrar a marcação e dificultar as ações dele.”

