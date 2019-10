De virada, o Grêmio venceu o Vasco por 3 a 1 e voltou ao G6 do Brasileirão

Com o objetivo de retornar ao G6 do Brasileirão, o Grêmio voltou ao Rio pela primeira vez após o revés sofrido para o Flamengo na Libertadores. Desta vez, o adversário era o Vasco da Gama. O Tricolor começou perdendo, mas alcançou a virada e acabou vencendo o jogo da noite desta quarta (30), no São Januário, por 3 a 1.

Para o Vasco, o gol foi marcado por Guarín. Pepê, Everton e Luciano anotaram para o time gaúcho. Com a importante vitória, o time comandado por Renato Portaluppi chegou aos 47 pontos e subiu à 5ª colocação no Brasileiro.

Primeiro tempo

Logo no primeiro minuto, o Vasco ameaçou com um lance pela direita, em que Yago Pikachu fez um cruzamento na área buscando Ribamar, mas a defesa gremista cortou com Paulo Miranda. Respondendo ao ataque, o Grêmio construiu uma boa jogada com Tardelli, que recebeu um passe de Everton e acionou Michel na área – o volante tentou cruzar, mas mandou pela linha de fundo.

A equipe carioca conseguiu abrir o placar aos 9 minutos, com Guarín. O colombiano cobrou uma falta da intermediária, a bola passou pela barreira e Paulo Victor não conseguiu alcançar. O Tricolor tentou responder em escanteio, aos 13’. Luciano ergueu na área, mas a zaga carioca logo afastou. No minuto seguinte, os donos da casa chegaram novamente com perigo pela direita. Raul fez um cruzamento fechado na pequena área buscando Pikachu, mas Leo Moura se antecipou e fez o corte quase em cima da linha.

Quase que o Grêmio empatou aos 17’. A bola foi colocada na área por Cortez, Thaciano cabeceou para trás, a bola quicou no gramado e Everton finalizou também de cabeça, mas a ela passou sobre a meta defendida por Fernando Miguel. Já aos 25’, o Tricolor chegou com Luciano, que finalizou de fora da área, pela direita, obrigando o goleiro adversário a defender em dois tempos.

Aos 30 minutos, Everton acionou Tardelli, que foi a linha de fundo e rolou para trás para Luciano chegar e completar a gol, mas o chute bateu no marcador e saiu pela linha de fundo, a escanteio.

O gol de empate saiu dois minutos depois. Pepê, que ocupou o lugar de Michel, recebeu em frente a meia-lua da grande área e chutou no canto direito da meta, balançando as redes e deixando o tudo igual em São Januário.

A equipe carioca teve duas novas faltas – a primeira, da extrema direita em que Pikachu alçou na área, mas a defesa gremista afastou. Depois, da intermediária, pelo lado esquerdo, para mais um corte da zaga tricolor, com 40 minutos jogados.

Na reta final, Marrony fez uma boa jogada e chutou de dentro da área – Paulo Miranda cortou pela linha de fundo. Na cobrança de escanteio, a bola foi coloca na segunda trave, Raul finalizou a gol, à direita da meta de Paulo Victor.

Segundo tempo

No primeiro minuto do segundo tempo, o Grêmio chegou com Everton, que passou pela marcação e cruzou na pequena área para Pepê, mas a bola acabou correndo demais e ficando com a equipe da casa.

O Vasco chegou aos 5 minutos, com Gabriel Pec pela esquerda. O atleta tentou o cruzamento, mas Léo Moura cortou a escanteio. Na cobrança, Pikachu cobrou fechado e Paulo Victor afastou de soco.

Aos 8 minutos, o Grêmio virou o placar com um golaço de Everton. Depois do desarme de Darlan no meio-campo, o atacante recebeu na intermediária pela esquerda, desceu para o meio, cortou para a perna direita e chutou no canto direito do gol de Fernando Miguel, marcando o gol gremista. Já aos 12 minutos, Everton marcou mais um, após cruzamento de Bruno Cortez, mas a jogada foi anulada porque acabou batendo na mão do atacante.

Aos 14’, o Vasco tentou o empate com uma jogada de Raul pela direita. Ele levantou na área, Léo Moura subiu mais que Gabriel e tirou de cabeça. Em seguida, em um desarme, Guarín partiu para o ataque e chutou, mandando com perigo a gol – a bola passou raspando a trave direita e se perdeu pela linha de fundo.

Aos 22 minutos, Luciano cobrou um pênalti no canto esquerdo de Fernando Miguel, assinalando o terceiro gol gremista na partida. A resposta carioca veio aos 28’, quando Bruno César cobrou um escanteio, colocou na boca do gol e Ricardo subiu para cabecear, mandando na trave.

Aos 35’, outra boa jogada dos gremistas. Cebolinha puxou contra-ataque em velocidade e acionou Luciano na área. O atacante chutou, mas Pikachu bloqueou, impedindo mais um gol do Tricolor.

Ficha técnica

Vasco: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Ricardo, Leandro Castan, Henrique, Richard, Bruno Gomes (Bruno César), Fredy Guarín (Tiago Reis), Raul, Marrony, Lucas Ribamar (Gabriel Pec). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Grêmio: Paulo Victor, Cortez, David Braz, Paulo Miranda, Léo Moura (Rodríguez), Rômulo, Thaciano (Darlan), Michel (Pepê), Luciano, Everton, Diego Tardelli. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem: Witon Pereira Sampaio (GO), auxiliado por Fabrício Vilarinho da Silva (GO) e Bruno Raphael Pires (GO).

VAR (árbitro de vídeo): Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG).