Deborah Secco decide repaginar apartamento em frente ao mar em parceria com Westwing

Com o objetivo de repaginar a decoração e adaptar os ambientes de seu apartamento, a triz Deborah Secco decidiu, com a chegada de Hugo Moura e, depois, de Maria Flor, de três anos, aos poucos, mudar o apartamento com vista para o mar sem abrir mão do conforto, praticidade e beleza.

O pedido principal era de que a casa fosse extremamente aconchegante. Deborah é caseira, prefere o conforto da família a qualquer outro programa. Ela não gosta de sair nem mesmo para ir à praia – morar de frente para o mar já é suficiente. Prestes a completar 40 anos, ela conta que a maturidade a deixou menos ansiosa. “Entendi que não existe a necessidade de se chegar a algum lugar. A meta é viver a vida. E a minha definição de felicidade é estar com a minha família, na minha casa e comendo bem. É a melhor coisa do mundo”, disse.

Seu desejo era que os espaços fossem interligados para compartilhar a rotina com o marido e garantir muita convivência com a filha. O projeto assinado pelo Westwing também buscava por bem-estar para acolher os amigos sempre que possível. Assim, os oito ambientes eleitos foram o living, sala de jantar, varanda interna, o estúdio de música integrado com a sala de TV, o deck, o hall de entrada e o hall dos elevadores.

Aproveitando a casa e curtindo a rotina em família, Deborah se prepara para iniciar as gravações da próxima novela das sete já pensando na saudade que vai sentir da sua nova morada.

Ficou curioso para conhecer a decoração do novo apartamento de Deborah Secco? O Westwing mostra os principais destaques do projeto no site westwing.com.br. Confira!

