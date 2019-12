Celebridades Deborah Secco divide opiniões com o seu passado amoroso

6 de dezembro de 2019

Deborah Secco entrou em detalhes sobre o início de seu romance com Hugo Moura e dividiu opiniões na internet: entrevistada por Thais Fersoza, com quem foi comparada em foto recente, a atriz explicou ter se envolvido com um homem casado antes do início do namoro com o ator.

“Estava numa relação muito ruim com um cara casado, dez meses falando que ia se separar, eu estava muito infeliz”, iniciou. Depois, encontrou uma foto do atual marido por acaso no Instagram. “Na hora que vi a foto, era ele. E eu pensei ‘pronto, esse é o meu marido, pai dos meus filhos’. Fiquei atrás para saber como aquela foto tinha parado ali, se alguém que eu conhecia, conhecia ele”, detalhou a atriz.

Deborah então, perguntou a uma amiga em comum mais informações sobre o rapaz. “Ah, o Hugo tem coração tão bom, canta desafinado… vocês vão o dar muito certo. Ah, não! Ele tá namorando uma amiga minha”, disse a amiga, segundo a global. Ela recebeu ainda o conselho de outro amigo: “Aí o Rafa, meu personal, falou: ‘segue ele, curte todas as fotos que ele vai te ver”.

Prestes a voltar à TV em “Salve-se Quem Puder”, a atriz contou ter seguido a dica do amigo e, desde esse momento, os dois estão juntos. Nos comentários do Youtube de Thais Fersoza, internautas se posicionaram: “Achei a Deborah muito corajosa em falar sobre a vida dela tão abertamente, com tanta sinceridade! Muito maduro da parte dela falar a verdade e se assumir com os seus defeitos…”, disse um. “Você é sincera sim e você é maravilhosa. Te admiro. E quem não tem pecado que atire a 1 pedra”, concordou outra.

“Só não achei legal a parte que ela fala que foi de Deus, como? Se ele namorava e mesmo assim ela foi dá em cima dele nas redes sociais”, contrariou uma terceira. “Tava saindo com um homem casado, deu em cima do cara comprometido, ele foi pra casa dela comprometido… Não coloquem Deus nisso gente, por favor”, comentou mais uma sobre a global, cujo aniversário de 40 anos foi comemorado com karaokê entre amigos.

Mãe de Maria Flor, homenageada pela artista na internet ao completar 4 anos no começo deste mês, Deborah quer engravidar de novo, apesar de o marido planejar o segundo filho do casal através da adoção. “Eu queria ter agora, mas o Hugo quer adotar e eu tô muito reticente e estamos em um impasse”, ponderou. A primogênita dos atores, por sua vez, ainda não tem uma opinião formada sobre um irmão: “Maria às vezes pede e às vezes fala que quer a mãe só para ela”.

