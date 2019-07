Decisão pela Copa do Brasil: Grêmio faz treino fechado mas confirma Everton e Tardelli na delegação que viaja para Salvador

*Valéria Possamai

Ainda no início da tarde desta segunda-feira (15), o Grêmio iniciou o deslocamento para Salvador, onde enfrentará o Bahia, pela decisão das quartas de final da Copa do Brasil. O técnico Renato Portaluppi faz mistério quanto a formação do ataque, mas Everton e Tardelli viajaram com a delegação e ficam à disposição para a partida desta quarta-feira.

O último treino realizado na capital gaúcha foi totalmente com portões fechados, deixando assim dúvida quanto a formação do ataque: com utilização de centroavante ou no esquema com falso nove. Ainda no setor ofensivo, Alisson pode perder espaço para Pepê. O jovem, autor dos dois gols na vitória do final de semana, pode estar entre os titulares na ponta direita.

A boa notícia para os torcedores gremista é quanto ao Everton. O atacante, que vem sendo alvo de interesse de clubes europeus, viajou com a delegação e está confirmado para a partida. O Arsenal aparece como principal candidato a ser o novo clube de Cebolinha, e ainda nesta semana está prevista a vinda de um membro da comissão médica do clube inglês para a realizar exames com o jogador.

Em meio as polêmicas envolvendo sua não utilização, Tardelli também está entre os relacionados. Após a vitória sobre o Vasco, no último sábado, o presidente Romildo Bolzan Jr. afirmou, em entrevista coletiva, que esperava uma resposta de Tardelli sobre a continuidade no Tricolor. O atacante ainda não retornou ao time após a parada da Copa América, alegando problemas físicos.

Pouco depois, Tardelli se manifestou pelo Instagram, frisando a felicidade de jogar pelo Tricolor e a vontade de permanecer em Porto Alegre. “A minha única tristeza é ainda não ter correspondido à expectativa de todos, inclusive a minha. Infelizmente, tive pequenas lesões que geraram uma grande frustração em mim”, afirmou. O jogador também aproveitou a ocasião para agradecer a Romildo e Renato Portaluppi, além de prometer o retorno ao time – “gostaria de dizer a todos os torcedores gremistas que estou voltando mais focado e fortalecido. Contem comigo”, afirmou o jogador.

Para avançar às semifinais da Copa do Brasil, o tricolor precisa de uma vitória para garantir a classificação no tempo normal. Qualquer empate levará a decisão para os pênaltis.

Leia mais: Representante do Arsenal deve desembarcar em Porto Alegre para fazer exames médicos em Everton

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: