26 de janeiro de 2020

Governo do Estado decretou situação de emergência em 47 cidades afetadas pelas chuvas dos últimos dias Foto: Reprodução de TV Governo do estado decretou situação de emergência em 47 cidades afetadas pelas chuvas dos últimos dias. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

A Defesa Civil de Minas Gerais confirmou na manhã deste domingo (26) 37 mortes pela chuva no Estado desde a sexta-feira (24). Inicialmente o órgão havia divulgado 38 mortes, depois retirou um óbito em Carangola, na Zona da Mata.

Nesta manhã, o governador Romeu Zema (Novo) acompanhado de prefeitos e do ministro da Integração Regional Gustavo Canuto sobrevoou a capital mineira e cidades da Região Metropolitana atingidas pela chuva.

O governador destacou o momento a prioridade é a ajuda humanitária e disse que obras emergenciais serão feitas assim que for possível, devido as condições do tempo. Já o ministro Gustavo Canuto disse que os atingidos pela chuva devem ter antecipação do Bolsa Família e do saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). E que o governo federal vai se empenhar para agilizar estas medidas.

Recorde de chuva

O Inmet afirmou que Belo Horizonte teve o dia mais chuvoso da história da cidade, desde o início da medição climatológica há 110 anos. Em 24 horas, de quinta a sexta-feira (24), o acumulado de chuva chegou a 171,8 milímetros em Belo Horizonte.

Desde quinta-feira (23), a chuva atinge a Grande BH. Na sexta-feira na capital, desde a madrugada, os transtornos são inúmeros: córregos e ribeirões transbordaram, vias tiveram que ser interditadas e áreas foram atingidas por deslizamentos de terra. Durante a noite, mais uma vez houve chuva forte, trazendo novos problemas na cidade.

