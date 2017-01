Defesa Civil jÃ¡ tem 19 processos com decretos de situaÃ§Ã£o de emergÃªncia em razÃ£o do mau tempo

A Defesa Civil segue acompanhando os municípios atingidos pelos últimos eventos meteorológicos e monitora a incidência de ventos pelo Rio Grande do Sul durante esta sexta-feira (28). Até o momento, a Região Sul, principalmente Rio Grande, foi a que mais sofreu danos em função da força do vento. As casas destelhadas recebem lonas. São 6.160 residências avariadas, mas não há registro de feridos, segundo o órgão.

Os prejuízos ainda estão sendo apurados. No total, 81 municípios gaúchos foram prejudicados de alguma forma pelo mau tempo. Sessenta e três famílias estão desabrigadas e outras 121 desalojadas no Estado. As cidades que sofreram com as últimas chuvas recebem materiais e apoio técnico do Estado para finalizar a documentação dos decretos de SE (situação de emergência), para possíveis homologações e reconhecimentos.

O Sistema de Defesa Civil já tem 19 processos com decretos registrados, são eles: São Sebastião do Caí, Bom Princípio, Pantano Grande, Gentil, Catuípe, Liberato Salzano, São Domingos do Sul, Nova Bassano, Santo Antonio do Palma, Vila Maria, Marcelino Ramos, Pareci Novo, Tupandi, Montenegro, São Jerônimo, Eldorado do Sul, Ernestina, David Canabarro e Getúlio Vargas.

Nível dos Rios

Acompanhamento do nível dos principais rios do RS Normal Alerta 17h00 07h00 Rio dos Sinos – São Leopoldo 4 m 5 m 4,80m 4,60m Rio Gravataí – Gravataí 2,68m 3.48 m * 3,11m Rio Gravataí – Alvorada 3 m 4,50m * 3,24m Rio Jacuí – Dona Francisca 3,17m 9,32m 3 m 2,51m Rio Uruguai – Uruguaiana 5 m 8 m 8,66m 8,44m Rio Guaíba – Porto Alegre – Ilha da Pintada 0,80m 1,80m 1,60m 1,69m Rio Guaíba – Porto Alegre – Caís Mauá 0,80m 2,10m 2,10m 2,25m Rio Cai – São Sebastião do Cai 5 m 7 m 5,69m 6,08m Rio Cai – Montenegro 3 m 6 m 3,70m 3,99m Rio Taquari – Estrela 12 m 17 m 14,10m 14,02m

Comentários