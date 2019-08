Defesa deixa a desejar e Grêmio fica no empate com a Chapecoense pelo Brasileirão

Em noite para a defesa esquecer, o Grêmio, com o time totalmente titular, ficou no empate com a Chapecoense na Arena do Grêmio. A partida foi válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro e o placar ficou em 3 a 3.

Os gols gremistas foram marcados por Geromel, Everton e Tardelli. Já o time catarinense descontou com Everaldo, Gustavo Campanharo e Arthur Gomes.

O tricolor começou seu jogo como de costume, priorizando a posse de bola. O primeiro lance com perigo veio aos quatro minutos, com Everton. Ele soltou a bomba e o goleiro adversário fez grande defesa.

E o gol? Não demorou para chegar. Aos oito minutos, após cobrança de escanteio de Alisson, Geromel cabeceou e marcou. Grêmio 1, Chapecoense 0. Mas também não demorou para a Chape empatar. E em um golaço! Aos 11 minutos, Everaldo driblou Geromel e faz uma pintura na Arena. Grêmio 1, Chapecoense 1.

A zaga do Grêmio, que é um dos pilares da equipe, teve um início turbulento. Foi a segunda vez que deu brecha para Everaldo, e, desta vez, levou a pior tomando o gol. Após o lance, o Grêmio se desconcentrou, mas tentava se estabelecer novamente e construir boas jogadas.

Foi o que aconteceu. Everton arriscou de longe e marcou aos 25 minutos, sem chances para Tiepo. Grêmio 2, Chapecoense 1. Mas novamente, após falha da zaga gremista, a Chapecoense marcou. Camilo cobrou escanteio e Gustavo Campanharo, subiu mais alto que Leonardo e deixou tudo igual. Grêmio 2, Chapecoense 2.

A equipe de Santa Catarina estava conseguindo superar com facilidade a zaga gremista. Aos 37 minutos, quase mais um gol. Após erro de Maicon, Camilo saiu em velocidade e acionou Arthur Gomes. O camisa 27 chutou cruzado, mas a bola foi para fora.

Na segunda etapa, as duas equipes voltaram iguais, sem modificação. A Chapecoense conseguia trocar mais passes do que no primeiro tempo, mas o tricolor mantinha a posse de bola.

Vontade não faltava, o Grêmio tomava a iniciativa, mas algo faltava, deixando Renato muito bravo. Ele estava enlouquecido no banco de reservas. E ficou ainda mais após mais um gol da Chape. Aos 14 minutos, em mais um erro da defesa, Arthur Gomes aproveitou o cochilo de Kannemann e mandou para o fundo das redes de Paulo Víctor. Grêmio 2, Chapecoense 3.

Após o gol, Renato trocou. Tirou Alisson e colocou Pepê. O tricolor continuou tentando, mas sem sucesso. O técnico gremista modificou seu time mais uma vez: Luan e Tardelli entraram nas vagas de Cortez e Jean Pyerre.

E ele, Tardelli quase marcou. Tiepo fez um milagre! Mas depois, ele conseguiu! Aos 35 minutos, Luan cobrou falta na cabeça do camisa 9 que marcou. Grêmio 3, Chapecoense 3. O tricolor gaúcho queria mais, queria virar. Só dava Grêmio no final da partida. O árbitro ainda marcou pênalti, mas, ao conferir, o VAR, ele anulou.

E ficou assim, o Grêmio empatou em casa com a Chapecoense e somou um ponto na tabela do Brasileirão. Agora, o tricolor foi aos 17 pontos, e está na 13ª colocação.

A próxima partida também é pelo Campeonato Brasileiro, sábado (10), contra o Flamengo, no Maracanã.

