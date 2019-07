Defesa volta a pedir acesso à investigação sobre sargento da FAB

O sargento da Aeronáutica, Manoel Silva Rodrigues, foi preso em Sevilha, na Espanha, com 39 quilos de cocaína, quando passava pelo controle alfandegário no dia 25 de junho. Porém a defesa dele entrou nesta segunda-feira (15), com um novo pedido de acesso à investigação sobre o militar. A petição foi protocolada no Supremo Tribunal Federal (STF).

Na semana passada, o mesmo pedido foi protocolado no Superior Tribunal Militar (STM), mas não chegou a ser julgado. O vice-presidente do STM, ministro José Barroso Filho, arquivou o pedido por motivos processuais.

O advogado Carlos Alexandre Klomfahs, responsável pelo caso, afirma que não conseguiu ter acesso à investigação militar que está em andamento na Aeronáutica. O caso deve ser analisado pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli, que está de plantão, durante o recesso na Corte, que termina dia 1º de agosto.

De acordo com a FAB, o inquérito para apurar o episódio deve ficar pronto em até 40 dias. O resultado deve ser encaminhado ao Ministério Público Militar (MPM), que poderá, então, abrir uma denúncia-crime contra o sargento da Aeronáutica.

