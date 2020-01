Porto Alegre Definida empresa que irá concluir corredor da João Pessoa

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2020

Prazo de conclusão da obra é de doze meses Foto: Maria Ana Krack/PMPA Prazo de conclusão da obra é de doze meses (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

A prefeitura publicou nesta terça-feira (14) no Diário Oficial de Porto Alegre, o resultado do processo licitatório para a conclusão das obras do corredor de ônibus da avenida João Pessoa, em Porto Alegre.

A Sultepa será responsável por terminar os serviços de pavimentação em concreto de cimento, no corredor da avenida João Pessoa, no trecho de aproximadamente 2,2 quilômetros entre a avenida Bento Gonçalves e a rua Desembargador André da Rocha. O edital foi lançado em setembro de 2019.

Atualmente a obra já tem 50% da pavimentação executada. Para a finalização serão investidos R$ 4.203.621,52. O prazo de conclusão previsto é de doze meses.

“Trata-se de uma importante definição para que possamos encaminhar mais uma entrega tão aguardada pelos porto-alegrenses. Assim que homologada a vencedora, encaminharemos a ordem de início das obras, buscando garantir a execução dentro dos prazos”, garante o secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen.

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário