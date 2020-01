Porto Alegre Definido o consórcio que vai concluir a trincheira da Cristóvão

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2020

Obra está com 90% dos serviços prontos e terá investimento de R$ 2,4 milhões Foto: Luciano Lanes/PMPA Obra está com 90% dos serviços prontos e terá investimento de R$ 2,4 milhões (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre definiu, na segunda-feira (06), os responsáveis pelos serviços remanescentes da construção da trincheira da Cristóvão Colombo. O consórcio DDS, formado pelas empresas Dobil e DW Engenharia, foi o vencedor da licitação, que agora será homologada.

O consórcio ficará encarregado de concluir a obra, que está com 90% dos serviços já realizados e terá investimento de R$ 2,4 milhões. Restam ainda o alargamento da Cristóvão Colombo, entre Honório Silveira Dias e Luzitana, muros de contenção e o acesso bairro-Sul. Assim que for assinado o contrato, iniciam-se os serviços finais. O prazo de conclusão previsto é de oito meses.

“Com a definição do consórcio, damos um importante passo para a entrega da trincheira da Cristóvão. Como prefeitura, sempre atuamos para agilizar as questões contratuais, visando à entrega no menor prazo possível”, ressalta o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen.

A prefeitura já havia feito licitação para os serviços finais da trincheira em junho de 2019, mas não houve apresentação de propostas. Em novembro, a Superintendência de Licitações e Contratos da SMF (Secretaria Municipal da Fazenda) publicou a abertura de concorrência, que resultou na definição pelo consórcio DDS.

