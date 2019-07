O procurador Deltan Dallagnol pediu passagem e hospedagem no parque aquático Beach Park para ele, a mulher e os dois filhos como condição para dar palestra sobre combate à corrupção na Fiec (Federação das Indústrias do Ceará), em julho de 2017. E cobrou cachê. O assunto está num diálogo com a mulher obtido pelo The Intercept Brasil e analisado pelo site e pelo jornal Folha de S. Paulo.

