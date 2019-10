Demi Moore diz que o ex-marido Bruce Willis não merecia cachê maior do que o dela em filme

​​Após uma sequência de revelações sobre sua vida pessoal, que incluem estupro, traição e overdose, a atriz Demi Moore, de 56 anos, voltou a mostrar seu lado super sincero em uma entrevista ao The Late Late Show com James Corden, afirmando que seu ex-marido Bruce Willis, 64, não merecia cachê maior que o dela no cinema.

Durante um dos quadros do programa, a atriz teve que dar algumas respostas rápidas. Primeiro ela foi questionada sobre qual foi o pior filme em que já trabalhou: “Parasita”, de 1982, foi sua resposta. Em seguida veio a pergunta mais polêmica: “Qual ator com quem você trabalhou ganhou mais do que você sem merecer?”

“Onde eu começo essa lista?!”, brincou ela em um primeiro momento. Demi então respondeu “Bruce Willis”, antes de uma longa gargalhada. Em seguida, ela ponderou que não seria a melhor pessoa pra dizer se ele mereceria ou não o cachê maior que o dela.

Demi Moore e Bruce Willis foram casados por 13 anos e fizeram três filmes juntos: ”Pensamentos Mortais” (1991), “Beavis and Butt-head Conquistam a América” (1996) e “As Panteras Detonando” (2003). A atriz, no entanto, não especificou a qual das produções ela se referia ao comentar o cachê do ex-marido.

A atriz está atualmente promovendo seu livro de memórias “Inside Out”, lançado no final do mês passado. Na obra, ela revela detalhes sobre seu relacionamento com Bruce Willis, com quem foi casada e 1987 a 2000, e afirma que ele acreditava que a carreira dela a distanciava da família.

Os dois, no entanto, mantêm uma relação de amizade desde o divórcio. Ela já afirmou que os dois são mais conectados hoje do que quando estavam juntos e que tem orgulho de como lidaram com a separação. Eles têm três filhas juntos.