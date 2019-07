Dengue também precisa de prevenção no inverno; saiba quais são os cuidados

Segundo levantamento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o número de casos confirmados de dengue em Porto Alegre chegou a 436 neste ano, dos quais 418 foram contraídos na cidade, chamados autóctones. O bairro com maior registro de casos confirmados continua sendo o Santa Rosa de Lima, com 330 pacientes infectados. Mesmo com a redução da quantidade de mosquitos adultos, decorrentes da chegada do frio, os cuidadados devem ser mantidos para evitar a proliferação do Aedes aegypti. Conforme orientações do Núcleo de Vigilância de Roedores e Vetores da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), algumas medidas podem ser adotadas neste período para eliminar os ovos deixados no ambiente, que darão origem à nova população de mosquitos quando esquentar. “Esses ovos foram colocados pelas fêmeas em locais passíveis de acúmulo de água”, comenta o médico veterinário Luiz Felippe Kunz Júnior.

Cuidados

Entre as orientações estão recolher do pátio o material que pode ser descartado, como latinhas, potes plásticos, garrafas PET, vidros, copos descartáveis, colocando em saco plástico para coleta seletiva do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU). Importante limpar com esponja e sabão a parte interna de utensílios domésticos e de jardinagem, como baldes, bacias, potes e regadores. Depois, estes devem ser colocados secos em locais cobertos. A mesma limpeza deve ser feita com os pratinhos de vasos de plantas. Usar o mesmo método para limpar a borda interna de caixas d’água, tonéis ou recipientes para armazenamento de água da chuva.

