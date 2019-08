A cada 25 presos que passam por audiências de custódia no Rio de Janeiro, um denuncia que foi torturado. Um relatório produzido pela Defensoria Pública do Estado, divulgado nesta sexta-feira (02), mostra que o núcleo de Direitos Humanos recebeu 931 registros de tortura entre agosto de 2018 e maio de 2019. Havia 153 menores de idade entre as supostas vítimas dos abusos.

Deixe seu comentário: